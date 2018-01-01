Эксперты разработали тест для ранней диагностики рака

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Тест, предложенный исследователями из Университетского колледжа Лондона, позволяет выявить рак молочной железы на год раньше, чем существующие методы.Изменения в части ДНК, которую ученые назвали EFC#93, являются признаком рака груди. Эти изменения происходят до того, как опухоль становится заметной в ткани молочной железы.В ходе исследования специалисты изучили EFC#93 в образцах крови 419 пациенток с раком груди до, после химиотерапии и после операции. Изменения в EFC#93 были маркером плохого прогноза даже в том случае, если раковые клетки еще не циркулировали в организме.Затем исследователи проанализировали данные 925 здоровых женщин. У 229 из них в течение 3 лет развился смертельно опасный рак молочной железы. А у 231 участницы обнаружили менее опасные формы рака груди.Исследование показало: EFC#93 позволял за 3-6 месяцев найти смертельные опухоли у 43% женщин и за 6-12 месяцев - у 25% участниц. Ученые подчеркивают: тест не выявляет опухоли, которые не опасны для жизни. Значит, пройдя такой тест, женщины смогут избежать ненужного лечения.