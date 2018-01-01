Менопауза: как управлять гневом и справиться с раздражением

Всё дело в гормонах

Напрягите мышцы

Займите голову

Забудьте о диетах

Расскажите о своих чувствах десяти людям

Переходите к «Я-высказываниям»

Кстати

Наверняка вы перепробовали множество способов управления гневом. Дышали до десяти или даже до ста. Не помогло – всё равно накричали на детей, мужа, свекровь, соседей (нужное подчеркнуть). Занимались аутотренингом и даже медитировали. Не помогло – через минуту взорвались снова. Слушали Моцарта – общепризнанного антистрессового композитора. Даже для верности подключили Бетховена и Чайковского. Не помогло – опять завелись с полоборота. И вот вы уже начали раздражаться на своё… раздражение. Ну сколько можно находиться на взводе?!На самом деле причин для раздражения может быть много: усталость, недосып, семейные проблемы. Иногда повышенная нервная возбудимость – следствие проблем с щитовидкой, например гипертериоза. Но сейчас масла в огонь добавляет гормональная перестройка.Многие годы ваш организм жил по одному сценарию, а теперь всё с точностью до наоборот. А это стресс. Притом сильнейший. К тому же, пока вырабатывались эстрогены, вы были защищены от многих проблем со здоровьем. А сейчас, без прикрытия женских гормонов, всё чаще побаливает сердце, подскакивает артериальное давление, возникает одышка. На коже появились морщины, в глазах исчез блеск, стрелка на весах поползла вверх… Всё это не может не раздражать.Кроме того, «повышенная раздражительность в период менопаузы связана и с переоценкой наиболее продуктивного периода своей жизни, в котором, как правило, были и рождение детей, и ­карьерные достижения, – считает. – Возникает вопрос: «Чем будет наполнена моя жизнь дальше?» Словом, вы действительно переживаете непростой период. Поэтому и нервы на пределе. Если вылечить климакс вы не в состоянии, так как это не болезнь, а переход от одного периода жизни к другому, то на раздражительность найти управу можно.Есть чёткая взаимосвязь между отрицательными эмоциями – гневом, раздражением, обидой – и мышечным напряжением. Одно усиливает другое. Поэтому, чтобы успокоиться, нужно в первую очередь расслабить мышцы. Но как? Когда вы взвинчены, из-за выброса адреналина организм приходит в тонус – сердце стучит, мозг возбуждён, мышцы напряжены. Единственный способ расслабиться – это… напрячься. Скажем, если у вас сейчас сжаты кулаки, напрягите пальцы ещё сильнее. Удерживайте их в таком состоянии максимально долго. После этого руки обмякнут, а мышечное напряжение ослабеет. Точно так же нужно проработать все мышечные зажимы на теле.Придумайте занятие по душе: вязание, танцы, иностранный язык, скандинавская ходьба. Лишь бы успокаивало и радовало. «Окружающие люди не виноваты в том, что вы переживаете кризисный период, – напоминает Мария Баулина. – К тому же ворчание и недовольное выражение лица гораздо сильнее делает вас похожей на старушку, чем дата рождения в паспорте».Диеты усиливают стресс, а вашему организму и так непросто. К тому же если перевес небольшой – до 5 кг, то худеть необязательно. За счёт жировой прослойки образуются эстрогены. Зачем добровольно перекрывать источник женских гормонов? В то же время объедаться, конечно, нельзя. Придерживайтесь здорового питания, отдавая предпочтение фруктам, овощам, бобовым, орехам, морепродуктам, рыбе, курице. Красное мясо достаточно употреблять раз в неделю.Эта цифра, конечно, условна. Но ход мыслей правильный: стоит поделиться наболевшим с окружающими, как негативные чувства ослабевают. Не хочется грузить домашних? Расскажите о переживаниях на женском интернет-форуме. Заодно получите несколько дельных советов от женщин, которые климакс уже пережили.Если чувствуете, что вот-вот сорвётесь, честно скажите: «Я сейчас не в духе» или «Меня это раздражает». Важно говорить именно от первого лица, а не обвинять другого: «Ты такой-сякой, вечно меня нервируешь». В противном случае скандал неизбежен.Для того чтобы наступление климакса не было неожиданностью для женщины, после 37 лет два раза в год рекомендуется сдавать анализ на гормоны. Посмотрев несколько анализов, доктор сможет примерно сказать, когда наступит менопауза.