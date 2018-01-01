Названы четыре способа пережить Новый год без похмелья

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Не дайте шанс похмелью испортить твой Новый год!Чтобы похмелье не испортило праздничное настроение - необходимо придерживаться 4 простых правил во время новогоднего застолья.Чтобы предотвратить активное всасывание алкоголя, до начала застолья выпей 2-3 таблетки активированного угля, через несколько часов, а также после окончания новогоднего ужина - прими еще 2 таблетки.Многие предпочитают отказываться от еды перед предстоящим застольем, но прежде, чем употреблять алкоголь - обязательно что-то съешь, иначе быстро опьянеешь. Кроме этого, кофе, выпитый перед трапезой, благодаря содержанию хинина, позволяет печени лучше справляться со своей работой.Во время новогодней ночи выбери себе только один напиток. Коньяк, шампанское или виски могут вызвать похмелье. Самый безопасный вариант - это сухое вино. Если ты решила выпить другой алкоголь - то повышай градус, а не наоборот.Чтобы утром не страдать от похмелья, пей алкоголь медленно, небольшими глотками. Кроме этого, запивай алкоголь виноградным, яблочным соками или водой - это снизит концентрацию алкоголя.Не стоит закусывать такими продуктами, как грибы, фасоль, картошка, утка, гусь, жирное мясо. Тяжелая закуска добавит работы твоей печени. В качестве закуски выбирай овощи и фрукты, квашенную капусту. А вот если за несколько дней до 31 декабря ты начнешь есть продукты, которые богаты йодом (например, морепродукты) - это точно обезопасит тебя от похмелья.Если ты все же выпила лишнего и чувствуешь себя плохо - то прими контрастный душ, выпей много газированной воды, а также прими абсорбент и отправляйся спать. При таком сценарии, вероятность сильной головной боли и похмелья будет не так высока.