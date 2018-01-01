Клетчатка в рационе может защитить от диабета и воспалительных заболеваний кишечника
По их словам, западная диета с высоким содержанием жиров, сахаров и низким содержанием клетчатки повышает риск воспалительных заболеваний кишечника, набора веса и диабета.
Ученые провели исследования на мышах, в ходе которого подопытных животных кормили продуктами с низким содержанием клетчатки. У грызунов из первого исследования после всего 3-7 дней на диете с низким содержанием клетчатки возникли проблемы с защитной слизистой оболочкой толстой кишки: она стала более уязвимой и проницаемой, и бактерии могли проникнуть сквозь нее.
У мышей из второго исследования, питавшихся продуктами с низким содержанием клетчатки, толстая кишка стала значительно тоньше. Кроме того, у них в кишечнике отмечался нездоровый бактериальный дисбаланс. По словам специалистов, вышеупомянутые изменения способствуют увеличению веса, развитию воспалительных заболеваний кишечника и диабета.
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Добавил labus в категорию Гастроэнтерология
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