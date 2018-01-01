Назван простой метод для омоложения

Специалисты из Университета Дьюка, США, представили данные, свидетельствующие о том, что остановить старение вполне реально «диетическим» методом. В частности, в ходе экспериментов учеными было обнаружено, каким образом можно замедлить биологическое старение на 6 месяцев в году.Американские исследователи установили: уменьшение калорийности рациона на 25% дает реальный эффект омоложения организма. Подобное заключение было сделано при подведении итогов эксперимента с участием 220 человек.Приглашенные для опытов люди не страдали ожирением и хроническими болезнями. Средний возраст добровольцев составлял 38 лет. Специалистов интересовало, как в условиях эксперимента будет меняться биологический возраст участников – показатель, который обусловливается состоянием организма, главным образом, работой сердца, обмена веществ и иммунной системы.По словам ученых, хронологический и биологический возраст людей может не совпадать – организм может быть активнее и моложе возраста в паспорте, или же наоборот, быть более изношенным и более старым. В ходе исследования 145 добровольцев в течение года питались по принципу снижения калорийности рациона на 25%, а остальные - нет. Медосмотр людей в финальной части проекта показал: контроль над калориями влияет на биологический возраст людей.Медики рассказали, что в начале исследования разницы в биологическом возрасте между участниками не было. Но через 12 месяцев у тех людей, которые ограничивали себя в калориях, организм постарел в среднем на 0,11 года. У тех, кто не ограничивал - на 0,71 года.«Мы полагаем, что недостаток энергии, связанный со снижением калорийности, ведет к замедлению процесса деления клеток, что отодвигает тот момент, когда они утрачивают свою способность делиться и погибают», - обосновали авторы этот феномен.