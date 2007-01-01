Специалисты рассказали, что на самом деле думают женщины о мужчинах

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Что в действительности думают женщины? О том, какой ответ на этот вопрос дает наука.Деньги: образ мужчины-кормильца уходит в прошлое. Согласно исследованию, проведенному Институтом изучения общественного мнения TNS Emnid, для 58,8% женщин в Германии не имеет значения, сколько денег поступает каждый месяц на счет их мужчины, если в их отношениях все в порядке, передает издание.Автомобиль: производит ли отличная машина впечатление на женщин? Исследователи Уэльского университета в Кардиффе провели эксперимент, в ходе которого один и тот же мужчина сначала сидел за рулем Bentley Continental, а затем за рулем Ford Fiesta. Итог: мужчина в Bentley оказался для женщин намного привлекательнее.Порно: во всех, в том числе анонимных опросах, намного меньшее количество женщин в сравнении с мужчинами признаются в том, что они время от времени смотрят порно. Как передает издание, это не связано с тем, что женщины не так легко возбуждаются от визуальной картинки. "В откровенных фильмах женщины обращают больше внимания на женские, чем на мужские тела, в то время как мужчины проявляют больший интерес к противоположному полу, как показало исследование Института имени Кинси при Университете Индианы", - говорится в статье."В порно чаще всего воплощаются мужские фантазии, представляющие женщин как объект желания", - считает культуролог Коринна Рюкерт. Если бы это было по-другому, женщины больше признавали бы порно, отмечается в публикации.Волосы: борода снова в моде, а модная лысина в порядке вещей? Согласно опросу Института общественного мнения Mafo.de, большинство женщин в Германии считает наиболее привлекательными гладко выбритых мужчин, только жалкие 7% предпочитают первозданную мужскую бороду. Лысина нравится 9% женщин, сообщается в публикации.Рост: даже эмансипированная женщина хочет видеть рядом с собой сильного мужчину. Согласно исследованию Института изучения общественного мнения TNS Emnid, 60% женщин считают, что мужчина должен быть выше них ростом. Желательно на 6-10 см - такого мнения придерживаются большинство (21%) опрошенных женщин.Возраст: седина открывает мужчинам новые сексуальные возможности. Эволюционные психологи Ланс Воркман и Уилл Ридер выяснили: женщины любят мужчин в возрасте, потому что у них больше опыта, они более уверены в себе и надежны. Психологи называют это "эффектом Джорджа Клуни", передает издание.Первый шаг: согласно опросу, проведенному сайтом знакомств ElitePartner, почти половина женщин (41%) ожидают от мужчин первого шага. Что касается предложения руки и сердца, то здесь, согласно исследованию Калифорнийского университета, проведенному в 2010 году, распределение ролей еще яснее: 0% женщин готовы сделать мужчине предложение и только 2,8% вообще подняли бы этот вопрос, говорится в статье.Оргазм: по данным гамбургского института социальных исследований Gewis-Institut, только для 54% женщин собственный оргазм является частью удачного секса. Согласно исследованию берлинской клиники Charit?, 9 из 10 женщин имитировали оргазм, большинство из них (41%) для того, чтобы отдать должное усилиям мужчины.Измены: по данным опроса Института общественного мнения Mafo.de, проведенному для журнала Playboy в 2013 году, шанс того, что ваша партнерша однажды уже обманула вас, равняется 26%. При этом жажда новых отношений, толкающая 73% неверных мужчин в чужую постель, реже характерна для женщин (57%) - чаще она связана с обвинением партнера в том, что он изменился (52%) и/или стал равнодушным в постели (13%).Дружба с мужчинами: в то время как 12% мужчин видят в такой дружбе возможность заполучить женщину, почти половина женщин (47%) видят в возникающем сексуальном интересе проблему, которая отягощает дружбу. Для мужчин подобная дружба несет в три раза больше стресса, чем для женщин, как показало исследование американского общественного университета University of Wisconsin-Eau Claire в 2012 году.Поцелуи: для мужчин это путь, который им приходится пройти, чтобы прийти к цели (секс или улаживание конфликта), для женщин этот путь уже сам по себе является целью - приятным выражением симпатии. Согласно исследованию Университета в Олбани (США) 2007 года, женщины целуются охотнее и получают при этом больше ощущений, передает издание.Мышцы: как установили психологи Калифорнийского университета, развитая мускулатура пользуется спросом, когда речь идет о быстром сексуальном приключении, но не о выборе будущего супруга и отца семейства: мускулистые мужчины, по мнению женщин, обладают меньшим чувством ответственности.Сила и влияние: кажется, отношения молодых и красивых женщин с мужчинами в возрасте объясняются не только "эффектом Джорджа Клуни". Однако, как показали исследования, сила и социальный статус редко имеют значение для женщин. По данным опроса Института общественного мнения Mafo.de, проведенного в 2015 году, только для 2% женщин сила и влиятельность являются признаками мужчины мечты, сообщается в статье.