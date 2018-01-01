Врачи объяснили, как подготовить печень к новогоднему застолью

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Существуют способы подготовки печени к новогоднему застолью.По ее словам, поедание праздничных блюд в 12 часов ночи — не простое испытание для тела. Поэтому пока в запасе есть несколько дней, можно эффективно к нему подготовиться, чтобы печень была готовой работать в усиленном режиме.1. Вода — выпивайте стакан чуть теплой воды, можно с несколькими каплями сока лимона перед каждым приемом пищи.2. Приемов пищи в эти дни должно быть 2-3, никак не больше. Каждый дополнительный перекус заставляет печень вырабатывать ферменты-детоксиканты и способствует росту инсулина, что не только стимулирует голод и переедание, но и развитие воспалительных процессов. Двухкратный прием пищи дает отдых поджелудочной железе.«Рекомендации не касаются ослабленных, послеоперационных и других людей, в частности с обострениями воспалений органов пищеварения», — говорит медик.3. С каждым приемом пищи употребляем продукты из трех групп: белковые, растительные и жировые: не все сразу, а по несколько.Завтрак: Вареное яйцо + бобовые (ложка-две) + зелень/овощи + орехи (1-4 шт) + мандаринка + йогурт. Кофе.Обед: Суп овощной + запеченная курица + свежие овощи + квашеная капуста + ложка оливкового масла + половина яблока. Настой шиповника.Ужин: Паровая рыба + овощи свежие и паровые + 1/4 авокадо + семена льна/чиа (кофейная чашечка) + ягоды (1-2 столовые ложки). Напиток из цикория.4. Термическая обработка: исключительно варки, реже — запекание в стеклянной или керамической посуде (не в «рукаве» и не в фольге).5. Исключаем ВСЕ возможные сладости (конфеты, пирожные, тортики, шоколадки и сладкие напитки, включая фруктовые натуральные соки), добавляем сухофрукты (изюм, финики, инжир и тд), мед и хлеб. Каши: только 1—2 столовые ложки (гречка, овсянка и нешлифованный рис), но не обязательно, если хотите сбросить лишнее к полуночи 31 декабря.6. В течение дня пьем только воду, некрепкий свежезаваренный зеленый чай, кофе — только одну чашку утром.