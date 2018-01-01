Протеиновые батончики не лучше гамбургеров

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Протеиновые батончики могут содержать такой же уровень жиров, как и гамбургеры. К такому выводу пришли эксперты в области здорового питания из London Doctors Clinic. Подумайте дважды перед тем, как покупать модные нынче протеиновые батончики.Исследователи из Лондона обнаружили, что в некоторых из этих закусок, относящихся к категории здорового питания, содержится такой же уровень жира, как и в гамбургерах.Исследователи подчеркивают, что эти батончики подходят для того, чтобы заморить червячка, если употреблять небольшое их количество.Но если же человек увлекается поглощением данных батончиках, то он принесет своему организму больше вреда, чем пользы, насколько бы полезными их не считали производители.По мнению авторов исследования, протеиновые батончики не должны стать постоянной частью рациона человека, ведущего здоровый образ жизни. Эти продукты битком набиты консервантами, искусственными красителями и подсластителями, а также загустителями, маслами и жирами.Все эти ингредиенты способствуют увеличению уровня холестерина, даже несмотря на тот факт, что протеиновые батончики могут помочь в прибавке мышечной массы. Если человек опирается на эти батончики, как на основной источник пищи, то он рано или поздно наберет лишний вес.Свой вывод ученые сделали на основе тщательного анализа содержимого 50 наиболее популярных протеиновых батончиков. Исследователей интересовал уровень жира, белков, углеводов и сахара. Выяснилось, что по количеству жира батончики ничем не отличаются от гамбургеров, а высокое содержание сахара влияет на общую калорийность этого продукта.Хотя батончики обеспечивают необходимое число белков для построения и восстановления мышц, в них часто не хватает нужных аминокислот, а именно их считают истинным строительным материалом для мышечной массы.