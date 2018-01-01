Угроза глаукомы зависит от жирных кислот

Американские ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе утверждают, что омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) в больших количествах снижают риск развития глаукомы. Но при этом увеличение концентрации всех ПНЖК повышает вероятность развития этой же болезни.К таким выводам исследователи пришли по результатам анализа данных почти 4 тысяч человек в возрасте 40 лет и старше. Все эти испытуемые страдали от глаукомы и были выбраны из 83,6 млн участников опроса на тему ежедневного питания.Согласно полученным данным, повышенная концентрация эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот в пище была связана со значительным снижением вероятности развития глаукомы. Но в этом же исследовании обнаружилось, что у людей, которые ежедневно потребляли большое количество любых ПНЖК в составе пищи, риски заболеть глаукомой существенно возрастали.Ученые подчеркивают, что для сохранения зрения следует повышать в своем рационе уровень омега-3 ПНЖК, но при этом сокращать общее их потребление.Наиболее известный источник омега-3 полиненасыщенных жирных кислот — это рыбий жир. Соответственно, в меню это может быть жирная морская рыба, морепродукты. Много омега-3 ПНЖК содержится в