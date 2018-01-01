Угроза глаукомы зависит от жирных кислот
К таким выводам исследователи пришли по результатам анализа данных почти 4 тысяч человек в возрасте 40 лет и старше. Все эти испытуемые страдали от глаукомы и были выбраны из 83,6 млн участников опроса на тему ежедневного питания.
Согласно полученным данным, повышенная концентрация эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот в пище была связана со значительным снижением вероятности развития глаукомы. Но в этом же исследовании обнаружилось, что у людей, которые ежедневно потребляли большое количество любых ПНЖК в составе пищи, риски заболеть глаукомой существенно возрастали.
Ученые подчеркивают, что для сохранения зрения следует повышать в своем рационе уровень омега-3 ПНЖК, но при этом сокращать общее их потребление.
Наиболее известный источник омега-3 полиненасыщенных жирных кислот — это рыбий жир. Соответственно, в меню это может быть жирная морская рыба, морепродукты. Много омега-3 ПНЖК содержится в
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