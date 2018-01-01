Названы полезные продукты для лучшей интимной жизни
Однако восстановить ее можно с помощью правильного питания. Об этом рассказала диетолог Сара Флор.
Эксперт советует есть жирную рыбу, орехи, яйца для поддержания нервной системы. При этом следует избегать продуктов, в которых много сахара.
По словам Флор, для улучшения кровообращения можно употреблять в пищу побольше ягод, шпинат, семена тыквы, мясо птицы и нут.
А чтобы повысить уровень феромонов следует есть сельдерей, говорит диетолог.
Также положительно на либидо скажется употребление чеснока. Но его надо регулярно есть в течение месяца, чтобы почувствовать изменения в сексуальном желании. Еще положительное влияние придадут авокадо, устрицы, темный шоколад, арбуз и острый перец.
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Добавил ignat в категорию Разное
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