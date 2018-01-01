С помощью нового анализа мочи можно будет выявлять рак на ранней стадии

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Японские ученые из Нагойского университета разработали новое устройство, которое может определять даже самую малую концентрацию маркеров рака в моче пациента. Для проведения анализа требуется всего лишь 1 миллилитр мочи пациента.Прибор улавливает в моче внеклеточные везикулы – потенциальный маркер рака. Это крошечные пузырьки, которые выделяют клетки в окружающую их среду. Так как метод диагностики не требует сдавать кровь или проводить сложное исследование вроде тотального сканирования тела, его, по мнению разработчиков, можно внедрить в качестве рутинной проверки.В моче концентрация везикул крайне низка (менее 0,01% от общего объема жидкости). Но новому устройству это не помеха. Оно прекрасно улавливает пузырьки благодаря самой схеме – устройство представляет собой нанопровода оксида цинка, встроенные в специализированный полимер. Показатели улавливания и сбора данных превышают 99%, что значительно выше, чем у других методов анализа.Как показали эксперименты, устройство позволило собрать более 1000 типов микроРНК (небольшие фрагменты рибонуклеиновой кислоты, которые играют разнообразные роли в клеточной биологии). Наличие определенных микроРНК в моче может служить тревожным знаком, говорящим о развитии серьезных патологий, в том числе рака мочевого пузыря и простаты.