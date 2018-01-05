Кардио - лучшие тренировки против лишнего жира

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Многие советуют заниматься кардиотренировками с утра на пустой желудок, так ваше тело будет сжигать не только что съеденную еду, а лишние жировые отложения. Если у вас нет возможности заниматься кардио с утра – в этом нет ничего страшного, вы можете заниматься в любое удобное для вас время.Тренировки кардио не стоит брать за основу методики жиросжигания, они скорее идут бонусом – для укрепления организма. Намного более эффективны силовые тренировки, но они не укрепляют сердечно-сосудистую и дыхательную систему.Лучше всего воспринимать кардио, как добавочную тренировку, позволяющую вам иногда получить немного лишних калорий (например, от случайно съеденного печенья), а потом сразу же сжечь их.Можно в роли кардиотренировок использовать простую пешую ходьбу. 4.5 км – этого вполне достаточно для сжигания лишних калорий и общего укрепления организма.После кардиотренировок категорически запрещается есть в течении часа. Процесс сжигания жира продолжается и после окончания тренировки, а прием пищи может его остановить. Из-за этого теряется смысл тренировки. Зато, после тренировки такого типа нужно пить воду, и чем больше, тем лучше. Жидкость ускоряет процесс сжигания жира и, конечно же, утоляет жажду.Заниматься кардио не обязательно каждый день, будет вполне достаточно 2-4 раз в неделю.Многие бодибилдеры не очень любят кардиотренировки, они им кажутся слишком монотонными. Однако здесь можно найти выход, кардио не заканчивается одним бегом, еще есть много вариантов этого полезного занятия. В том случае, если вы будете постоянно варьировать кардиотренировки, вы никогда не почувствуете, что они вам надоели.Исследования показали, что в процентном соотношении кардиотренировки больше сжигают жира, чем тренировки с железом.Низкую интенсивность лучше всего использовать натощак. Это позволит сжигать жир, не слишком беспокоясь о потере мышечной массы. Бесспорно, кардиотренировки весьма полезны, и нужны любому бодибилдеру.