Эти продукты наверняка помогут избавиться от вздутия живота

Неприятный симптом вздутия живота, наверное, знаком каждому.Ведущими диетологами давно создан список лучших продуктов, которые входят в здоровую систему питания и могут помочь избавиться от вздутия живота и других проблем пищеварения.«Любимый» многими чеснок также включен в этот список. Ароматный овощной корнеплод обладает сильными антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Таким образом, он способен выиграть войну против плохих бактерий.Артишок – это один из лучших источников инулина. Употреблять его можно как в свежем, так и в обработанном виде. Это полезный диетический продукт.Верный союзник в борьбе с вздутым животом – имбирь. Он помогает в выработке желудочного сока, а также транспортировку пищи через кишечник. Может помочь уменьшить тошноту. Специю можно использовать в рагу, супах и салатах, но золотой рецепт – это чай с имбирем.Хорошо известная овсянка хороша для надлежащего функционирования системы пищеварения. Клетчатка насыщает организм, предотвращает ряд расстройств. Необходима для общего благоприятного состояния организма.Яблочный уксус помогает с симптомами расстройства желудка, метеоризмом и тошнотой. Одна чайная ложка в блюде уравновешивает кислотность в желудке и помогает метаболизму.Если вы еще не слышали о кресс-салате, пора включать его в еженедельное меню. Его горький вкус может помочь в стимуляции выработки пищеварительных соков и оттоку желчи из печени. Хороший отток желчи необходим для эффективной детоксикации, это отличный способ избавиться от жирорастворимых шлаков и токсинов из печени.И последнее, но не в последнюю очередь, диетологи рекомендует семена тыквы. Они являются мощным стимулятором кишечника. С древних времен сырые семена тыквы используются в качестве традиционной медицины против паразитов.