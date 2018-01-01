Доказана способность людей замечать признаки болезни на лице

Шведскими исследователями был осуществлен проект, результаты которого выявили, что на подсознательном уровне у людей может формироваться некое мнение о болезнях собеседника судя по лицу.анная способность, по мнению исследователей, может оградить от болезней. Чтобы прийти к таким выводам экспертам пришлось провести эксперимент, в котором принимало участие около пятнадцати добровольцев, часть из коих получали белковые антитела кишечной палочки, способные проявить признаки лихорадочного типа. После внедрения в организм человека антител, спустя пару часов, их снимали на фото.Полученные изображения были предоставлены на обозрение около шестидесяти респондентам, которые буквально за пять секунд обязаны были выделить, имеет ли человек на фото какой-нибудь недуг. Другой же группой респондентов по внешним факторам определялись здоровые люди. В расчет принимались такие данные как бледность губ, отечность черт лица и краснота глазных яблок. Участниками опроса в семидесяти процентах случаях были верно поставлены «диагнозы», что подтверждает теорию о том, что большинство недугов проявляются в некоторых признаках на лице.