Поза во сне расскажет о счастье человека в браке
Социальный опрос проводился в ходе международного фестиваля науки в Эдинбурге. Специалисты выяснили, что те, кто предпочитает спать рядом (не дальше чем 7 см) являются счастливчиками, которых отношения абсолютно устраивают.
Оказалось, что среди опрошенных 86% спящих вплотную друг к другу были довольны своим партнером и в целом удовлетворены отношениями.
Еще одним открытием исследователей стало то, что большинство пар предпочитают спать спина к спине. Таких среди респондентов оказалось почти 72%. А вот лицом к лицу спят только 4 % пар.
На разных половинах кровати предпочитают спать либо те пары, у кого в браке наметился разлад, либо люди, состоящие в отношениях около 7-10 лет.
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