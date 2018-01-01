Поза во сне расскажет о счастье человека в браке

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По утверждению шотландских исследователей, положение людей во сне позволяет определить то, насколько пара счастлива в браке.Социальный опрос проводился в ходе международного фестиваля науки в Эдинбурге. Специалисты выяснили, что те, кто предпочитает спать рядом (не дальше чем 7 см) являются счастливчиками, которых отношения абсолютно устраивают.Оказалось, что среди опрошенных 86% спящих вплотную друг к другу были довольны своим партнером и в целом удовлетворены отношениями.Еще одним открытием исследователей стало то, что большинство пар предпочитают спать спина к спине. Таких среди респондентов оказалось почти 72%. А вот лицом к лицу спят только 4 % пар.На разных половинах кровати предпочитают спать либо те пары, у кого в браке наметился разлад, либо люди, состоящие в отношениях около 7-10 лет.