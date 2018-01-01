Ученые предложили способ диагностики опухоли без биопсии

Ученые из Техасского университета разработали новый метод магнитно-резонансной визуализации, который поможет определить состав и агрессивность опухоли почек по картинке, без биопсии, передает The Journal of Urology.Как пояснил исследователь Иван Педроса, с помощью новой технологии можно получить «различные типы изображений почечных масс, и каждый из них скажет нам что-то новое о ткани».Разработке уже дали название — многопараметрическая МРТ (мпМРТ). Она диагностирует даже присутствие микроскопического жира в опухоли и показывает интенсивность сигнала Т2-взвешенного сканирования. В то же время создатели предупредили, что данная технология не является полной заменой классической биопсии.Суть новшества в том, что это дополнительный способ исследования. Пациент получит шанс снизить число процедур по иссечению тканей или врачи подтвердят ему необходимость неизбежной биопсии.Точность диагностики известных злокачественных опухолей почек методом мпМРТ составляет 80%, пояснили ученые.