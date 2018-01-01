Ученые предложили способ диагностики опухоли без биопсии
Как пояснил исследователь Иван Педроса, с помощью новой технологии можно получить «различные типы изображений почечных масс, и каждый из них скажет нам что-то новое о ткани».
Разработке уже дали название — многопараметрическая МРТ (мпМРТ). Она диагностирует даже присутствие микроскопического жира в опухоли и показывает интенсивность сигнала Т2-взвешенного сканирования. В то же время создатели предупредили, что данная технология не является полной заменой классической биопсии.
Суть новшества в том, что это дополнительный способ исследования. Пациент получит шанс снизить число процедур по иссечению тканей или врачи подтвердят ему необходимость неизбежной биопсии.
Точность диагностики известных злокачественных опухолей почек методом мпМРТ составляет 80%, пояснили ученые.
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Добавил Ivan в категорию Онкология
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