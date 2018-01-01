Ученые утверждают, что головная боль является признаком депрессии
В исследовании этого вопроса принимал участие доктор Морис Охайон. В результате ряда экспериментов ученый узнал страшную тайну головных болей по утрам.
Он уверен, что спазмы указывают на более серьезные последствия, чем казалось ранее.
Охайон говорит, что головные боли проявляются у людей, которые подвержены или уже страдают от депрессии, однако другие признаки плачевного состояния еще не проявились.
Люди, испытующие такого рода неудобство, должны задуматься над походом к врачу, так как игнорирование проблемы может привести к более серьезным заболеваниям, в том числе в хронические головные боли.
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Добавил stefan в категорию Неврология
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