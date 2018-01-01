Дефицит кальция может спровоцировать внезапный инфаркт

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Знаете ли вы о том, что низкое количество кальция в организме может спровоцировать внезапный инфаркт? Именно к такому выводу пришли исследователи из Cedars-Sinai Heart Institute в Лос-АнджелесеКак показало исследование, кальций играет важную роль в поддержке здоровья костей, суставов, зубы и кровеносных сосудов. Кроме того, кальций помогает регулировать артериальное давление и предотвращает диабет. Исследование показало, что внезапная остановка сердца заканчивается смертью для 90% пациентов, при этом более половины мужчин и 70% женщин, скончавшихся от этого патологического явления, ранее не имели никаких зафиксированных в истории болезни проблем с сердцем. Внезапная остановка сердца является одной из ведущих причин смерти в США, она убивает больше людей, чем любая разновидность рака по отдельности. Именно поэтому наука пытается понять, что же приводит к подобным остановкам, и есть ли у их жертв хоть что-то общее.Исследования продемонстрировали, что у многих скончавшихся людей отмечался низкий уровень кальция в сыворотке крови по сравнению с людьми из контрольной группы. Так, самые низкие показатели кальция увеличивали вероятность внезапной остановки сердца в два раза по сравнению с самыми высокими отметками кальция. Влияние этого минерала на риск внезапной остановки сердца сохранялось даже после учета демографических особенностей и других факторов риска сердечно-сосудистых болезней, а также применяемых лекарств.Исследователи проанализировали 267 человек, столкнувшихся с внезапной остановкой сердца, и ещё 445 человек из контрольной группы. У всех измерили уровень кальция в сыворотке крови во время рутинных медицинских осмотров. Замеры этого уровня проводились, в среднем, за 90 дней до остановки сердца. Отметим, что это нарушение чаще отмечается у пациентов с диабетом, хронической обструктивной болезнью легких и хронической почечной болезнью.