Эти простые продукты эффективно справляются с онкологией
Аутофагия – это самостоятельное избавление организмом от поврежденных элементов клеток, которые могут стать основой для развития опухоли. Авторы исследования обнаружили, что аутофагию активируют природные соединения, которые содержатся в таких продуктах, как гранаты, красный виноград, груши, грибы, чечевица, соя и зеленый горошек.
«Их употребление активирует ресурсы организма в борьбе с воспалительными процессами и облегчает симптомы заболеваний кишечника», – говорят авторы исследования.
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