Эти простые продукты эффективно справляются с онкологией

Ученые из Великобритании и Норвегии утверждают, что некоторые продукты питания стимулируют организм включать активный процесс аутофагии, благодаря которому оказывается защищенным от ряда болезней, включая рак. В частности, констатировали специалисты, их употребление помогает предотвращать рак толстой кишки, синдром раздраженной толстой кишки, болезнь Крона и язвенный колит.Аутофагия – это самостоятельное избавление организмом от поврежденных элементов клеток, которые могут стать основой для развития опухоли. Авторы исследования обнаружили, что аутофагию активируют природные соединения, которые содержатся в таких продуктах, как гранаты, красный виноград, груши, грибы, чечевица, соя и зеленый горошек.«Их употребление активирует ресурсы организма в борьбе с воспалительными процессами и облегчает симптомы заболеваний кишечника», – говорят авторы исследования.