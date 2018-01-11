Подсластители помогают распространяться опасным бактериям

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Популярный подсластитель, который добавляют в сладости, фруктовые соки, джемы, высушенные и замороженные продукты, питательные батончики, фруктовые наполнители, лапшу быстрого приготовления, рис, белый шоколад и прочие продукты питания, может приводить к активизации устойчивой бактериальной инфекции.Внимание специалистов привлекло соединение трегалоза, входящее в состав подсластителей. Они метаболизируется потенциально опасными бактериями Clostridium difficile. По мнению специалистов, вполне возможно, что именно этот углевод подпитывает мировую эпидемию устойчивых инфекций.Особо активный штамм Clostridium difficile в последние годы часто проявляется в Европе и США. Он вызывает тяжелые заболевания, характеризующиеся целым рядом характерных симптомов, - диареей, лихорадкой, потерей аппетита, тошнотой и болями в области живота."Clostridium difficile несомненно вошел в число патогенов, доминирующих в западных странах. И новое исследование проливает свет на истинную причину положения дел", - отметил профессор Роберт Бриттон из Медицинского колледжа Бейлора.