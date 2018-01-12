Пациенты с аллергией и астмой на 50% чаще сталкиваются с катарактами

Люди, страдающие астмой и сезонным аллергическим риноконъюнктивитом, на 50% чаще сталкиваются с катарактой – частичным или полным помутнением хрусталика глаза. Об этом говорится в новом исследовании, проведенном в Католическом университете Кореи.Ученые проанализировали данные 14 776 человек. 143 участника страдали от экземы, 417 - от астмы, а 1130 – от сезонного аллергического риноконъюнктивита. Специалисты обнаружили, что астма и сезонная аллергия существенно увеличивали риск катаракты. А вот связи между экземой и катарактой исследователи не нашли. Кроме того, астма, экзема и сезонная аллергия не повышали риск развития глаукомы.По словам ученых, возможно, все дело в ингаляционных и оральных стероидах, применяющихся для лечения сезонного аллергического риноконъюнктивита и астмы – не исключено, что именно они по-особому влияют на зрение и повышают риск развития катаракты. Предыдущие исследования также показали, что стероиды могут быть связаны с катарактой. Однако при экземе часто тоже назначают стероиды, но в форме кремов или мазей.