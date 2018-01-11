Пение помогает справиться с послеродовой депрессией

Пение помогает женщинам преодолевать симптомы послеродовой депрессии. Об этом сообщают ученые из Centre for Performance Science (Лондон, Великобритания).По словам ученых, молодые мамы, у которых отмечаются симптомы данного психического расстройства от умеренных до сильных, значительно быстрее восстанавливают психическое здоровье, если посещают занятия группового пения. И хотя авторы исследования не ответили на вопрос о том, почему так происходит, предыдущие наблюдения ученых продемонстрировали, что у пения есть способность лечить депрессию, так как оно позволяет человеку лучше выражать свои эмоции и получать при этом облегчение.Авторы исследования следили за состоянием 134 женщин в течении первых 40 недель их материнства. Женщин разделили на две группы, и участницы первой проходили через 10 недель групповых занятий пением, а участницы второй получали стандартную программу поддержки психолога. В первой группе женщины слушали пение других участниц и сами обучались песням, а также создавали собственные музыкальные композиции, связанные с материнством.Результаты исследования показали, что пение и разного рода креативная деятельность ускоряет время восстановления женщин, столкнувшихся с послеродовой депрессией. Ранее другие группы ученых приходили к выводу о том, что хоровое пение является прекрасным способом борьбы с депрессивными симптомами среди пожилых людей, которые страдают от одиночества. Возможно, это связано с тем, что данная разновидность досуга требует интенсивного общения с другими, что крайне полезно для человека.