Прием добавок с кальцием и витамином D не защищает от переломов

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Если вы принимаете пищевые добавки с кальцием и витамином D, то можете с чистой совестью отказаться от этой привычки. Исследователи из Китая не нашли никаких доказательств способности данных питательных веществ укреплять наши кости.Широко распространена точка зрения о том, что кальций и витамин D необходимы для здоровья костей. Именно поэтому миллионы людей в разных странах мира, особенно в странах с пасмурным климатом, где ощущается нехватка солнечного света, регулярно принимают пищевые добавки с витамином D и кальцием для профилактики переломов костей. Порой врачи рекомендуют эти добавки женщинам среднего и старшего возраста, у которых повышен риск переломов в связи с возможным развитием остеопороза. Ученые из Tianjin Hospital на северо-востоке Китая провели мета-анализ множества клинических исследований и других научных отчетов, опубликованных за последние десятилетия. В общем и целом, в этих исследованиях приняли участие 51 145 человек.В 14 исследованиях оценивалась эффективность пищевых добавок с кальцием против плацебо или отсутствие всякого лечения. Никакой статистический заметной разницы в количестве переломов костей между людьми, которые принимали этот минерал в форме таблеток, принимали плацебо или не принимали ничего, выявлено не было. Даже после того, как исследователи учли возраст участников исследования, их предыдущие переломы, а также общее количество употребляемого кальция в диете, ими не было получено доказательств того, что этот минерал защищает от переломов.Еще 17 исследований оценивали способность пищевых добавок с витамином D помогать организму поглощать кальций. И вновь, исследователи не обнаружили никаких статистически существенных доказательств способности этих добавок снижать риск переломов каких-либо частей тела. В некоторых группах людей с уровнем витамина D в 20 нанограмм на миллилитр включение дополнительного количества этого витамина в диету, напротив, было связано с повышением риска перелома бедер. То же самое было справедливо для людей, которые принимали большие дозировки витамина D один раз в году. Наконец, последние 13 исследований наблюдали за людьми, которые принимали и пищевые добавки с кальцием, и витамин D. Как и в двух предыдущих случаях, никакого влияния данная комбинированная терапия на риск переломов не оказывала.