Стало известно, почему люди зимой набирают вес
В то же время, когда не хватает солнечного света, организм накапливает липиды, что приводит к "зимнему" набору веса.
Соответствующее исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.
Во время клинических испытаний ученые проанализировали реакцию биоинженерных моделей жировых клеток при дневном свете. Эксперимент проводили, чтобы найти новые методы лечения пациентов с диабетом первого типа, но эксперты сделали неожиданное открытие.
Как выяснилось, солнечные лучи определенной длины проникают под кожу и влияют на липидные капли, заставляя их уменьшаться и выходить из жировых клеток.
Иными словами, наши клетки перестают хранить большое количество жира,
– рассказал один из авторов исследования, профессор фармакологии Питер Лайт.
По словам ученых, полученные данные указывают на то, что недостаток солнечного света, характерный для северного климата, заставляет организм накапливать липиды и приводит к ежегодному увеличению веса.
В то же время специалисты пока не рекомендуют применять этот метод самостоятельно, поскольку необходимая для похудения интенсивность и продолжительность воздействия солнечного света еще не определены.
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