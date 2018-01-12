Стало известно, почему люди зимой набирают вес

Подкожный жировой слой может уменьшаться от солнечного света.В то же время, когда не хватает солнечного света, организм накапливает липиды, что приводит к "зимнему" набору веса.Соответствующее исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.Во время клинических испытаний ученые проанализировали реакцию биоинженерных моделей жировых клеток при дневном свете. Эксперимент проводили, чтобы найти новые методы лечения пациентов с диабетом первого типа, но эксперты сделали неожиданное открытие.Как выяснилось, солнечные лучи определенной длины проникают под кожу и влияют на липидные капли, заставляя их уменьшаться и выходить из жировых клеток.Иными словами, наши клетки перестают хранить большое количество жира,– рассказал один из авторов исследования, профессор фармакологии Питер Лайт.По словам ученых, полученные данные указывают на то, что недостаток солнечного света, характерный для северного климата, заставляет организм накапливать липиды и приводит к ежегодному увеличению веса.В то же время специалисты пока не рекомендуют применять этот метод самостоятельно, поскольку необходимая для похудения интенсивность и продолжительность воздействия солнечного света еще не определены.