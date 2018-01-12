Названы действенные "домашние" методы от перхоти

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Эти способы пригодятся тем, кому не помогают разрекламированные средства против перхоти.Перхоть может появиться в самый неожиданный момент, но самое прискорбное - это то, что избавиться от нее за один раз практически невозможно.Мастера-парикмахеры утверждают, что самой распространенной причиной появления перхоти является использование неподходящих средств по уходу за волосами или же их смена.Трихологи, напротив, ищут причины перхоти в гормональном сбое, изменении погоды, неправильном питании, вредных привычках и так далее. Но даже, обнаружив корень проблемы, то есть истинную причину перхоти, избавиться от нее будет не так просто.Для его приготовления вам понадобится 3 чайные ложки измельченных сушеных лавровых листьев и стакан кипятка, которым их нужно залить. Накройте будущий настой против перхоти крышкой и оставьте на полчаса. Процедите и поставьте банку с настоем в темное холодное место - холодильник или балкон. После каждого мытья волос следует втирать лавровый настой в кожу головы.Перед тем, как мыть волосы, приготовьте маску против перхоти из яблочного уксуса и воды. Соедините ингредиенты в равных пропорциях и начните втирать средство в кожу головы и корни волос. Можно распределить оставшуюся смесь и по всей длине волос. Затем надеть полиэтиленовый чепчик и укутать голову полотенцем на 20 минут. После чего хорошо вымыть голову и волосы с шампунем.В литр воды влейте столовую ложку уксуса, размешайте и после мытья головы используйте уксусный раствор, как ополаскиватель. Перхоть должна исчезнуть уже после 3-4 процедуры, а может и раньше.Если у вас появилась перхоть, то лучше не откладывать решение данной проблемы на потом, ведь эта неприятность будет доставлять вам и окружающим вас людям жуткий дискомфорт.