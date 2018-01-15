Четыре веские причины полюбить кабачки

Сезон кабачков в самом разгаре, поэтому знать об их пользе не помешает никому.Кабачки, как и огурцы, практически состоят из воды. Также, в их составе есть полезные микроволокна, витамины и минералы. Собственно, поэтому медики и рекомендуют включать их в летний рацион на постоянной основе. Если есть возможность заморозить кабачки на зиму, то не теряйте времени и займитесь этим уже сейчас, так как этот овощ принесет максимум пользы в период зимних холодов и межсезонья.Многие не знали, что кабачки не содержат вредный холестерин, а их калорийность на 100 г составляет всего 17 ккал. При этом, в кабачках содержатся и белки, и углеводы, и даже жиры, правда, только 0,1 г насыщенных и 0,1 г полиненасыщенных жирных кислот на 100 г продукта. Даже несмотря на наличие сахара в кабачке, он остается мега-полезным в плане похудения.Диетологи рекомендуют употреблять кабачки в вареном, приготовленном на пару или запеченном виде. Тогда лишние килограммы и сантиметры на талии будут в буквальном смысле таять на глазах, но при условии, что во время диеты человек не будет кушать ничего вредного.В кабачках содержится достаточное количество калия, который необходим для нормализации работы сердца. Плюс ко всему, отсутствие холестерина в кабачках ведет к тому, что сосуды самоочищаются от холестериновых клеток и токсических веществ, попавших в кровь из других продуктов питания. Те люди, которые регулярно кушают кабачки, меньше страдают от скачков артериального давления, так что этот овощ обязан присутствовать в вашем меню каждый день.Оказывается, кабачки не хуже черники и моркови воздействуют на глаза и зрение в целом. Все потому, что кабачок содержит много витамина А и этим все сказано.В 100 г кабачка содержится 17,9 мг витамина С, а это треть суточной дозы для взрослого человека. Получается, что регулярное употребление кабачков приведет к укреплению иммунитета и защите организма от вредоносных вирусов, бактерий, грибков и прочих микробов, провоцирующих развитие серьезных заболеваний.