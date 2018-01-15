Эксперты рассказали, как нужно реагировать на детские капризы

Всем родителям хорошо знакомы чувства раздражения и досады, когда ребенок капризничает. Нужно собираться в садик, одеваться на прогулку, чистить зубы, принимать ванну, укладываться спать, уходить из магазина, а ребенок всего этого делать не хочет и ноет. Как быть в этой ситуации?Наблюдениями и советами делится детский и семейный психолог Екатерина Кес.Что происходит с ребенком, когда он начинает капризничать? В этот момент его что-то беспокоит, он переживает или чего-то хочет. Он может обижаться, сердиться, расстраиваться, ему может быть больно, скучно, обидно, неинтересно, жарко, холодно, он может нуждаться в вашем внимании, хотеть есть, спать, пить. Возможно, он просто устал. Иными словами, может быть много разных причин для капризов.Часто взрослые говорят: «Не ной!», «Замолчи»! «Закрой рот!», «Не могу больше слышать твое нытье». Но помогают ли эти фразы успокоиться или еще больше расстраивают малыша? Давайте разберемся.Фраза «Не ной» не дает ребенку ощущения, что взрослый хочет его услышать и понять. Подобные слова нацелены на то, чтобы он немедленно прекратил делать то, что делает, потому что взрослому его поведение не нравится. Но ребенок не может подчиниться команде и усилием воли изменить свое эмоциональное состояние.Останавливающие и запрещающие фразы оказывают на ребенка обратный эффект: он становится еще более капризнымДаже взрослым сложно управлять эмоциями. Мы не можем просто прекратить испытывать то или иное чувство. Что уж говорить о маленьком ребенке!Именно поэтому останавливающие и запрещающие фразы оказывают на ребенка обратный эффект: он становится еще более капризным, громче плачет, требует, грубит, вырывается или впадает в истерику. Если же вам удастся удержать себя от привычных фраз, а вместо этого отвлечь и успокоить ребенка, то ситуацию можно изменить.Если с самого начала правильно реагировать на поведение ребенка, постараться наладить с ним контакт, переключить внимание или развеселить, то, скорее всего, он быстро успокоится. И наоборот: если требовать «прекратить сию же минуту», игнорировать потребности, чувства и состояние ребенка, говорить строгим командным голосом, стыдить или угрожать, то каприз с большой вероятностью перерастет в неуправляемую истерику.• «Я вижу, ты устал. Конечно, сегодня был тяжелый день, поэтому тебе хочется немного поплакать. Я тебя понимаю».• «Тебе обидно. Тебе хотелось, чтобы мы это купили. Но, к сожалению, мы спешим. Давай-ка я посмотрю, может, в моей сумке найдется что-нибудь интересное».• «Ты обиделся на меня, потому что я это сказала, да еще так громко»• «Тебе не нравятся эти колготки, и поэтому ты плачешь? Ты хочешь что-то другое. Давай подумаем, чем их заменить…»• «Понимаю, у тебя не очень хорошее настроение. Наверное, тебе просто хочется, чтобы тебя обняли. Иди ко мне».Так вы уже в первой фразе стараетесь озвучить состояние ребенка, вслух проговариваете, что с ним происходит, из-за чего он может переживать. В результате и малыш чувствует, что вы стараетесь его понять, и вам становится проще «включиться» в его состояние. В этот момент вы передаете ему послание: «Мама (папа) тебя слышит, понимает, поддерживает». Ребенок чувствует это отношение и начинает лучше себя понимать, осознавать происходящее. Это очень важно. Это также дает вам время подумать, как быть и что в этой ситуации можно сделать.Предложите ребенку выбор, альтернативу, вместо того, чтобы игнорировать его чувства и желания. Благодаря этому приему малышу будет не так обидно из-за запрета.Внимание маленького ребенка завоевать легко: сейчас он расстроен, но вот вы обратили его внимание на тучки на небе, похожие на жирафа, и он уже позабыл о своем горе. А если вдруг зазвучит интересная история про мишку, который не любил надевать шапку на прогулку, то малыш даже не заметит, что сам уже в шапке и давно вышел на улицу.Наши замечания часто указывают ребенку, чего ему делать не следует. Например: «Не капризничай». Вместо этого подскажите ребенку, что ему делать. Старайтесь обходить частицу «не». Начинайте предложение с конкретного призыва к действию. Например:• «Пожалуйста, помоги мне».• «Давай разберем вещи».• «Обними меня!»• «Посмотри туда! Ты когда-нибудь видел такое?»Подобные фразы направляют ребенка, побуждают его к нужному действию.Эти простейшие приемы помогут вашему малышу быстрее успокоиться и сохранят вам обоим хорошее настроение.