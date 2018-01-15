Как разные алкогольные напитки влияют на поведение

В ходе исследования группа ученых выяснили, как различные алкогольные напитки влияют на настроение и поведение человека. Соответствующая статья опубликована в BMJ Journals.На основе данных опросов ученые выяснили, что спиртное крепостью больше 40 градусов помогает людям чувствовать себя более уверенными и привлекательными. 59% респондентов ответили, что напитки покрепче прибавляют им очков в своих глазах, 58% ощущают себя бодрее, 42% - сексуальнее.Настроение зависит и от места, где употреблятся спиртное. Все вышеперечисленные эмоции ярче ощущаются, если человек пьет в баре или ресторане, а не у себя дома.Впрочем, после пары лишних рюмок приподнятое настроение может резко поменяться. 30% людей крепкие напитки делают агрессивными, 28% - беспокойными и 22% - плаксивыми. Причем подвыпившие мужчины приходят в ярость гораздо чаще, чем женщины.Если хочется отдохнуть после тяжелого дня, лучше остановить свой выбор на красном вине. 53% опрошенных считают, что оно помогает расслабиться, а 27% - чувствуют себя уверенней. Это можно объяснить тем, что умеренное потребление красного вина уменьшает нагрузку на сердце и расширяет кровеносные сосуды, поэтому человек чувствует себя умиротворенным.У белого вина успокаивающее свойство чуть более "приглушенное": расслабление после него ощутили 32%, а уверенность - 28%.Однако расслабление после бокала красного вина легко может перейти в усталось: это почувствовали на себе 60% опрошенных. У белого вина этот эффект не так ярко выражен: только 18% людей оно делает вялыми.Секрет в том, чтобы не переборщить с природными "успокоительными": первый бокал вина полезен для здоровья, а вот второй - уже нет. Сердечный ритм после этого учащается, сосуды испытывают лишнюю нагрузку, и позитивные эффекты первой порции сводятся на нет.А вот пиво, как оказалось, вызывает у людей противоречивые эмоции. 44% респондентов оно делает уверенными, 50% - расслабленными, 25% - бодрыми.А вот плохое настроение пиво мало кому приносит. Самый большой риск - почувствовать себя усталым: об этом заявили 39% респондентов. Зато агрессию, беспокойство или желание немедленно расплакаться испытали в среднем меньше 10%.Некоторые эффекты присущи всем типам спиртного. Например, в нетрезвом состоянии люди ведут себя более импульсивно. Причем это приводит к эффекту замкнутого круга: импульсивное поведение провоцирует желание выпить еще, а после очередной рюмки человек начинает вести себя еще более рискованно.Исследование, проведенное среди студентов американских колледжей, показало, что алкоголь часто толкает молодежь на рискованное сексуальное поведение. Приняв на грудь, молодые люди охотнее соглашаются на секс и меньше думают о последствиях.Более яркие эмоции после употребления алкоголя испытывают женщины и молодежь. А настроение в состоянии опьянения сильно зависит от ожиданий человека. Если вы пьете для того, чтобы почувствовать себе уверенней, именно этого эффекта вы, скорее всего, и достигнетеDifferential Alcohol Expectancies Based on Type of Alcoholic Beverage Consumed.Впрочем, отмечают ученые, не стоит расценивать алкоголь как жидкий катализатор настроения. Существуют и другие способы почувствовать себя увереннее или расслабиться, которые не повредят при этом здоровью.