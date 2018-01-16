Медики объяснили, почему нельзя заниматься спортом на голодный желудок

Немецкий профессор дал несколько простых советов правильной организации физкультуры по утрам.У большинства людей есть возможность заниматься физкультурой или фитнесом только рано по утрам.Эта идея сама по себе неплоха. Но при неправильной организации такого спорта на восстановление сил уйдет весь последующий день. Профессор Инго Фробёзе из Немецкой спортивной школы Кёльна напомнил о необходимости соблюдать некоторый важные правила.– за 20 минут до зарядки примите стакан теплой воды, а также съешьте банан, который обеспечит организм дозой углеводов. После проведенной ночи запасы углеводов истощены, а жир вовлекаться в оборот не начнет.– не стоит заниматься спортом совсем на пустой желудок. Из-за этого он становится слишком чувствительным. Недостаток питательных веществ вызывает головокружение, нарушения восприятия.– выделите достаточно времени на физическую активность утром: необходимо подготовиться к нагрузке, а затем хорошо отдохнуть. Учтите также, что мускулатура по утрам нуждается в большем времени для разогрева.– после утреннего спорта необходимо выполнить упражнения на растяжение и расслабление, а также принять расслабляющий душ. После занятий необходимо немного поесть: тарелка мюсли и фрукты отлично подойдут.– лучшие виды спорта для утра – на выносливость. Но теннис и футбол совершенно не подойдут, так как они сильно выматывают, делая человека неспособным эффективно трудиться в течение дня.