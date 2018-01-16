Тревога может быть первым признаком страшной болезни
Амилоидные бляшки начинают появляться в мозге задолго до возникновения характерных симптомов болезни Альцгеймера, таких как проблемы с памятью. Однако у больных достаточно рано начинают меняться характер и настроение.
Исследователи сопоставили выраженность 30 симптомов депрессии у участников с данными сканирования мозга.
Ученые следили за изменениями в течение почти 5 лет. Специалисты установили: по мере накопления отложений токсичного белка в мозге у добровольцев возрастал уровень тревоги. Исследователи пришли к выводу, что тревога может быть первым признаком деменции.
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