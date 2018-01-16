Тревога может быть первым признаком страшной болезни

Сотрудники Женского госпиталя Бригама проанализировали данные почти 300 пожилых людей. Ученые обнаружили тесную связь между тревогой и белком, накапливающимся в мозге при деменции. Специалисты надеются, что их открытие поможет в борьбе с деменцией.Амилоидные бляшки начинают появляться в мозге задолго до возникновения характерных симптомов болезни Альцгеймера, таких как проблемы с памятью. Однако у больных достаточно рано начинают меняться характер и настроение.Исследователи сопоставили выраженность 30 симптомов депрессии у участников с данными сканирования мозга.Ученые следили за изменениями в течение почти 5 лет. Специалисты установили: по мере накопления отложений токсичного белка в мозге у добровольцев возрастал уровень тревоги. Исследователи пришли к выводу, что тревога может быть первым признаком деменции.