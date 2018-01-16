Определено масло, которое снижает риск болезней сердца

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Кокосовое масло не зря относят к категории суперпищи, поскольку новое исследование показало, что этот продукт снижает риск болезней сердца. К такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета.С одной стороны, кокосовое масло называют суперпродуктом, с другой, его демонизируют, поскольку относят к категории насыщенных жиров. Кокосовое масло активно применяется не только в пищевой, но и в косметической индустрии. Учёные длительное время ведут дискуссии о том, приносит ли этот продукт больше пользы, чем вреда. И вот теперь исследователи из Кембриджа выяснили, что кокосовое масло в реальности снижает риск болезней сердца и инсультов при ежедневном употреблении на протяжении 4 недель. Таковы результаты исследования с участием 94 добровольцев в возрасте от 50 до 75 лет, у которых не было никакой истории болезней сердца или диабета.Участников эксперимента разделили на три группы, и каждую просили употреблять по 50 г кокосового, оливкового либо несоленого сливочного масла каждый день на протяжении 4 недель. Ученых интересовало, как употребление этих жиров в регулярном режиме повлияет на уровень холестерина, и результаты исследования оказались весьма удивительными.В группе любителей сливочного масла отмечалось среднее увеличение показателей "плохого" холестерина на 10%, а в группе тех, кто получал оливковое масло, уровень "плохого" холестерина уменьшился незначительно, при этом уровень "хорошего" холестерина поднялся на 5%. Но зато среди тех, кто употреблял кокосовое масло, отмечался самый большой скачок показателей "хорошего" холестерина на целых 15%. Следовательно, данный продукт является самым лучшим из категории насыщенных жиров, способных снижать риск болезней сердца.