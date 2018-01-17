Этот рецепт наверняка поможет восстановить суставы

По мнению экспертов, неправильное положение тела считается одной из главных причин боли в спине, в суставах и боли в ногах. Эти вопросы часто могут привести к дальнейшим осложнениям, так что вам нужно сделать все возможное, чтобы предотвратить это.Следующий рецепт улучшает состояние костной ткани и восстанавливает нормальное функционирование суставов и коленей.Ингредиенты:- 1кг меда- 10 чайной ложки семян льна- 50 г семена тыквы- 5 столовых ложек кунжута- 3 столовые ложки изюма- 50 г семена подсолнечника- 50 г зернышки пшеницыВсе, что вам нужно сделать, это объединить ингредиенты в большой миске, хорошо перемешать, до получения однородной массы. Затем перенесите содержимое в стеклянную банку.Приготовление:Принимайте, одну чайную ложку этого лекарства перед завтраком и обедом. Эта смесь не только укрепит ваши суставы и мышцы сердца, но также улучшит эластичность ваших связок и сухожилий.