Этот рецепт наверняка поможет восстановить суставы
Следующий рецепт улучшает состояние костной ткани и восстанавливает нормальное функционирование суставов и коленей.
Ингредиенты:
- 1кг меда
- 10 чайной ложки семян льна
- 50 г семена тыквы
- 5 столовых ложек кунжута
- 3 столовые ложки изюма
- 50 г семена подсолнечника
- 50 г зернышки пшеницы
Все, что вам нужно сделать, это объединить ингредиенты в большой миске, хорошо перемешать, до получения однородной массы. Затем перенесите содержимое в стеклянную банку.
Приготовление:
Принимайте, одну чайную ложку этого лекарства перед завтраком и обедом. Эта смесь не только укрепит ваши суставы и мышцы сердца, но также улучшит эластичность ваших связок и сухожилий.
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