ТОП-7 неприятных последствий полного отказа от кофе

Если с нового года вы хотите полностью исключить из рациона кофе, то это неплохое решение. Избыток кофеина вреден для здоровья, но полный отказ от него грозит некоторыми неприятностями для организма, и вот 7 основных.Вероятность появления головных болей после отказа от кофе составляет 50%. Многие люди сталкиваются с мигренью вскоре после того, как они отказываются от привычной чашки кофе с начала дня.Без кофе мозг не получает привычной зарядки от кофеина по утрам. Всё это приводит к хронической усталости и быстрой утомляемости.Если вы зависели от кофеина в течение длительного периода времени, и с его помощью гасили в себе сонливость, то отказ от кофе может спровоцировать потерю концентрации, что особенно опасно для водителей автомобилей и пилотов самолетов.Кофе является стимулятором желудочно-кишечной системы, который побуждает кишечник к опорожнению по утрам. Без кофеина пищеварительная система несколько затормаживается, но как и во всех прочих случаях, лишь на некоторое время.Отказ от кофе может спровоцировать тошноту и рвоту у некоторых людей. Это классический признак так называемой кофеиновой ломки.Не вините себя в снижении продуктивности на работе. Отказ от кофе уменьшает уровень мотивации и делает людей менее общительными.Ожидайте скачков настроения и периодов грусти в тот момент, когда вы откажетесь от кофе. Также довольно частыми побочными эффектами кофеиновый ломки являются тревожные состояния и депрессия.