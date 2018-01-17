ТОП-7 неприятных последствий полного отказа от кофе
Головные боли. Вероятность появления головных болей после отказа от кофе составляет 50%. Многие люди сталкиваются с мигренью вскоре после того, как они отказываются от привычной чашки кофе с начала дня.
Усталость. Без кофе мозг не получает привычной зарядки от кофеина по утрам. Всё это приводит к хронической усталости и быстрой утомляемости.
Сниженная концентрация. Если вы зависели от кофеина в течение длительного периода времени, и с его помощью гасили в себе сонливость, то отказ от кофе может спровоцировать потерю концентрации, что особенно опасно для водителей автомобилей и пилотов самолетов.
Запоры. Кофе является стимулятором желудочно-кишечной системы, который побуждает кишечник к опорожнению по утрам. Без кофеина пищеварительная система несколько затормаживается, но как и во всех прочих случаях, лишь на некоторое время.
Рвота и тошнота. Отказ от кофе может спровоцировать тошноту и рвоту у некоторых людей. Это классический признак так называемой кофеиновой ломки.
Потеря мотивации и общительности. Не вините себя в снижении продуктивности на работе. Отказ от кофе уменьшает уровень мотивации и делает людей менее общительными.
Депрессия. Ожидайте скачков настроения и периодов грусти в тот момент, когда вы откажетесь от кофе. Также довольно частыми побочными эффектами кофеиновый ломки являются тревожные состояния и депрессия.
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