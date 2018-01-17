«Вредных продуктов» в стратегии ЗОЖ от Минздрава не будет
Документ должны были согласовать еще в 2017 году, но у министерства экономики и развития и министерства связи и массовых коммуникаций возникли вопросы, в том числе к формулировкам. Создатели стратегии надеются, что ее удастся ввести в действие хотя бы в первой половине 2018 года. Документ подразумевает, в частности, такие меры, как маркировка продуктов питания в соответствии с их вредом для здоровья. Сергей Бойцов отметил, что метки должны быть расположены на упаковке и содержать информацию о всех компонентах, которые так или иначе могут нанести ущерб здоровью потребителя, и что эта информация должна быть набрана темным легко читаемым шрифтом на светлом фоне. Часть компаний – производителей продуктов питания не согласны с инициативой Минздрава.
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