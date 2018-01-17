«Вредных продуктов» в стратегии ЗОЖ от Минздрава не будет

Министерство здравоохранения в очередной раз модифицировало проект формирования стратегии здорового образа жизни. Главный специалист ведомства по профилактике заболевания Сергей Бойцов рассказал, что «вредные» продукты не будут упоминаться в тексте документа, как и «здоровые». Вместо этого будет использоваться формулировка «способствующие развитию ожирения, сахарного диабета, атеросклероза и артериальной гипертонии». По словам специалиста, которые приводят «РИА Новости», слова «вредный» и «здоровый» содержались в первоначальной редакции стратегии, однако позже были из нее удалены, так как авторы текста посчитали, что эти слова – неудачный перевод с английского языка.Документ должны были согласовать еще в 2017 году, но у министерства экономики и развития и министерства связи и массовых коммуникаций возникли вопросы, в том числе к формулировкам. Создатели стратегии надеются, что ее удастся ввести в действие хотя бы в первой половине 2018 года. Документ подразумевает, в частности, такие меры, как маркировка продуктов питания в соответствии с их вредом для здоровья. Сергей Бойцов отметил, что метки должны быть расположены на упаковке и содержать информацию о всех компонентах, которые так или иначе могут нанести ущерб здоровью потребителя, и что эта информация должна быть набрана темным легко читаемым шрифтом на светлом фоне. Часть компаний – производителей продуктов питания не согласны с инициативой Минздрава.