Выбор продуктов питания напрямую зависит от того, удается ли вам выспаться
На самом деле, сон является важным фактором риска для развития целого ряда заболеваний, включая ожирение и сердечно-сосудистые недуги. По словам сотрудников Королевского колледжа Лондона, оказывается, увеличение продолжительности сна на час давало уменьшение потребления свободных сахаров на 10 граммов. Впрочем, снижалось потребление углеводов в целом.
Ученые отталкиваются от результатов экспериментов с 21 добровольцем, чей сон увеличился на полтора часа за ночь (достигалось за счет рекомендаций). Была и контрольная группа из 21 добровольца (продолжительность сна не менялась). В течение недели участники вели дневники сна и питания, а также носили сенсор, который фиксировал реальную продолжительность сна и время, затрачиваемое на засыпание.
Оказалось, 86% человек из основной группы начали больше проводить время в кровати и у 50% увеличилась продолжительность сна (от 52 до 90 минут). В контрольной группе подобных изменений не было. О том, что более продолжительный сон позитивно влиял на набор потребляемых продуктов, говорили дневники питания.
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