Выбор продуктов питания напрямую зависит от того, удается ли вам выспаться

Нехватка сна заставляет человека делать неверный пищевой выбор. То есть его начинает тянуть на вредные продукты, ему сложнее питаться правильно. Как показало исследование, всего один дополнительный час сна каждую ночь позволит снизить остроту тяги к сладким продуктам и поможет придерживаться здорового питания.На самом деле, сон является важным фактором риска для развития целого ряда заболеваний, включая ожирение и сердечно-сосудистые недуги. По словам сотрудников Королевского колледжа Лондона, оказывается, увеличение продолжительности сна на час давало уменьшение потребления свободных сахаров на 10 граммов. Впрочем, снижалось потребление углеводов в целом.Ученые отталкиваются от результатов экспериментов с 21 добровольцем, чей сон увеличился на полтора часа за ночь (достигалось за счет рекомендаций). Была и контрольная группа из 21 добровольца (продолжительность сна не менялась). В течение недели участники вели дневники сна и питания, а также носили сенсор, который фиксировал реальную продолжительность сна и время, затрачиваемое на засыпание.Оказалось, 86% человек из основной группы начали больше проводить время в кровати и у 50% увеличилась продолжительность сна (от 52 до 90 минут). В контрольной группе подобных изменений не было. О том, что более продолжительный сон позитивно влиял на набор потребляемых продуктов, говорили дневники питания.