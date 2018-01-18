Врачи объяснили, почему дети могут часто болеть
Некоторые дети, особенно дошкольного возраста, болеют простудными заболеваниями постоянно. Только один больничный закрывается, как уже нужно открывать другой, а причины в основном одни и те же - насморк, боль в горле, кашель, высокая температура тела и так далее.
Почему-то так происходит не с каждым ребенком. Родители пытаются обеспечить малышу правильное питание и сбалансированный рацион, соблюдают режим дня, ежедневно гуляют на свежем воздухе, но иммунная система остается слабенькой.
Аллергию и недолеченные недуги легко спутать с простудой
По статистике, часто болеющие дошкольники являются аллергиками, о чем их родители вообще не подозревают. Более того, они пытаются лечить детей от простуды при том, что насморк, красное горло, кашель, вялое состояние - банальные симптомы аллергии на внешние раздражители, например, стиральный порошок, в котором стирались детские вещи.
Обычный насморк при ОРВИ или гриппе может перетечь в острый гайморит и проявиться через пару дней после, казалось бы, выздоровления. Многие мамы и папы, уж тем более, бабушки и дедушки, не знают, что гайморит может развиться не из-за ослабленного иммунитета и вирусного заболевания, а из-за кариеса зубов у ребенка.
Кстати, гайморит не так легко вылечить, как кажется на первый взгляд. А все потому, что родители, как только видят, что ребенку стало лучше и он наконец-то дышит нормально через нос, прекращают назначенное ДОР-врачом лечение. Чаще всего это заканчивается тем, что инфекция-возбудитель гайморита становится причиной его уже не острой, а хронической формы.
Так что обвинять во всем слабый детский иммунитет не стоит. Возможно, часто болеющий ребенок имеет совершенно другие проблемы со здоровьем, которые лучше вылечить в детстве.
Как бы там не было, но если у вашего ребенка появились симптомы простудного или вирусного заболевания после того, как он уже выздоровел, обязательно обратитесь к врачу и пройдите необходимое обследование.
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Добавил ignat в категорию Разное
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