Медики рассказали, от чего наверняка вылечит регулярный интим

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Оказывается, интим - не только приятно, но и полезно.Ученые установили, что регулярные занятия сексом помогут избежать вируса гриппа.Речь идет о новом штамме гриппа H3N2, который сейчас особенно распространен в Австралии. Вирус считается одним из наиболее сложных за последнее десятилетие, он представляет большую опасность для сердечников и астматиков, в группе риска также находятся дети и пожилые люди.Специалисты университета Уилкса в Пенсильвании провели исследование, что пары, у которых интимная близость происходит хотя бы 1-2 раза в неделю, имеют на треть меньше шансов заболеть новым вирусом гриппа, чем у тех, кто обходится без секса. А дело в том, что в процессе занятия любовью вырабатывается серотонин и дофамин, которые помогают активно противостоять вирусу. Помимо прочего снижается уровень стресса. Такой же результат можно наблюдать, занимаясь спортом, а также проводя регулярные массажные процедуры всего по 20 минут в неделю.При этом ученые признают, что секс – не единственное средство, которое может помочь при борьбе с вирусом, не менее важно укреплять иммунитет с помощью здорового питания и качественного отдыха (в том числе полноценного сна). Защитные функции организма, в таком случае, активизируются как следует, не позволяя вирусу победить человека.Вирус H3N2 довольно молод, и поэтому плохо изучен, собственно, в этом тоже заключается его опасность. Разновидность штамма вируса может вызвать у человека осложнения геморрагического характера.Течение болезни довольно долгое, при том, что ему предшествует достаточно быстрое развитие. Инфекция поражает слизистую в области носоглотки и рта, в организме при этом происходит интоксикация, проявляющаяся в различных недомоганиях и головной боли. Врачи рекомендуют быть особенно внимательными не только к симптомам гриппа, но и к последствиям его нелечения. Особенно рискуют те, у кого низкий уровень иммунитета или он еще не сформировался. В частности, пожилые люди и дети до двух лет, а также недавно переболевшие люди.Инкубируется заболевание 2-3 суток, оно считается одним из самых заразных, так как даже в сильный холод (когда основная масса патогенных микробов обычно погибает), данные вирусы обретают структуры желе и продолжают жить. Специалисты снова напоминают, что заниматься самолечением – не лучший вариант, без приема медикаментов здесь обойтись не получится, а назначить их сможет только врач.