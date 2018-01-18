Назван безопасный способ похудеть

Израильские ученые выяснили, что у пациентов с ожирением, которые перенесли операцию по снижению веса, риск преждевременной смерти ниже, чем у тех, кто прибегал к диетам. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!. Статья специалистов опубликована в Journal of the American Medical Association.В исследовании заочно приняли участие 8 385 пациентов, которым с 2005 по 2014 год провели различные виды бариатрических операций (процедур для лечения ожирения). В том числе лапароскопическое — через отверстия в теле — наложение кольца на желудок, желудочное шунтирование или рукавную гастропластику.Кроме того, специалисты отследили состояние здоровья 25 тысяч человек с ожирением, которые пытались сбросить лишний вес с помощью диет и здорового образа жизни.Ученые сравнивали уровни смертности у обеих групп участников. Оказалось, что в течение четырех с половиной лет риск смерти был ниже у тех людей, кому была сделана операция, чем у тех, кто боролся с ожирением нехирургическими методами.