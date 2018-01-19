Как сохранить здоровье сердца

Здоровое сердце - залог долгой и счастливой жизни. Ведь оно является самым важным органом в нашем организме. Сердце выступает в роли насоса, который качает кровь.Правильная его работа всегда хорошо отражается на здоровье и самочувствии человека. А влияет на работу сердечной системы состояние других органов.Вред нашему сердечку могут наносить постоянные стрессы, переживания, физические нагрузки, окружающая среда, неправильное питание и вредные привычки. За сердцем постоянно нужно следить, если что-то беспокоит, обращаться к врачам, не стоит откладывать и не обращать на это никакого внимания.Существуют факторы, которые неизбежно ухудшают работу сердца такие как, наследственность, возраст (чем старше человек становится, тем старее его сердце), а также нарушение обмена веществ, тяжелые болезни. В этом случае нужно в десять раз больше следить за своим здоровьем, бережно относиться к себе и своему организму.Для того, чтобы наш главный механизм работал бесперебойно необходимо правильно питаться. Отдельные продукты несут только вред, например, жирная и сладкая пища. А вот обогащение своего организма витаминами, магнием, кальцием и т.д. только будет на пользу.Должно быть больше движения - бег и ходьба, некоторые спортивные упражнения укрепляют сердечную мышцу. Но это не говорит о том, что вы целыми днями должны постоянно двигаться, отдых обязательно нужен, необходима равномерность действий, не перегружайте себя, ведь любая нагрузка идет именно на сердце.Соблюдайте распорядок сна, вставайте и ложитесь спать в одинаковое время. При недосыпе страдает сердечная система. Разрушению и ухудшению сердца весьма способствуют негативные привычки, алкоголь и курение совершенно не взаимосвязаны со здоровым сердцем, они ухудшают его работу и разрушают.Уделяйте внимание своему давлению - мерьте его почаще и проверяйте себя на холестерин. С хронической болезнью сердечной системы все намного серьезнее, к этому нужно относиться тщательнее и бережнее. Вовремя посещать врача и следовать его рекомендациям. Даже если вы чувствуете себя замечательно, и вас ни что не беспокоит, то нужно позаботиться о профилактике. Ведь заботиться о здоровом сердце куда лучше, чем о больном. Соблюдайте все правила, которые описаны выше - и вы всегда будете здоровыми.