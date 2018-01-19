Народная медицина: полезные свойства шалфея

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Шалфей относится к лекарственным растениям. Издавна применяли его в народной и в традиционной медицине для борьбы со всевозможными заболеваниями.В шалфее содержится масса полезных для человека веществ: калий, железо, цинк, фосфор, хлорогеновая и урсуловая кислоты, витамины, дубильные веществ и даже антибиотики (сальвина). Эти вещества помогают побеждать целый ряд различных болезней.Используются в медицине листья этого растения (свежие и высушенные), цветущие верхушки, а также молодые побеги.Помогает шалфей в укреплении сосудов, нормализации мозгового кровообращения. Рекомендуют пить отвар шалфея людям, перенесшим инсульт. Настои шалфея применяют при пародонтозе и стоматите. Ускоряет шалфей заживление язв, ожогов.Употребление настоев шалфея помогает нормализировать работу печени, желчного пузыря. Применяют это лекарственное растение и как обезболивающее при остеохондрозе и артрите. Помогает шалфей устранить вагинит, молочницу и некоторые другие гинекологические заболевания.Отвары шалфея поднимают настроение, нормализируют нервную систему, помогают в борьбе с депрессиями и стрессами. Усиливает шалфей потенцию у мужчин, помогает правильной работе мужских половых желёз. Масло на основе шалфея снимает нервное напряжение.Как и любое другое целебное растение имеет шалфей и противопоказания. Не рекомендуют применять шалфей людям с повышенным давлением, людям, страдающим гипотиреозом. Нельзя применять шалфей при воспалении почек. Не рекомендуется применять шалфей во время беременности.Польза этого замечательного растения неоспорима. Раньше использовали его больше в народной медицине. Чуть позже – в традиционной. Сегодня же активно применяют шалфей и в косметологии: на его основе делают множество наименований различных гелей, кремов.