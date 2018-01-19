Названы эффективные меры профилактики остеохондроза

Медики рекомендуют всем без исключения выполнять ряд упражнений, чтобы предупредить развитие остеохондроза.

Остеохондроз является хроническим воспалительным заболеванием позвоночника, но у каждого из нас есть реальная возможность не допустить его развития.

Чаще остальных на боли в позвоночнике жалуются пожилые люди и те, кому за 40. Хотя, встречаются и более молодые люди, которым ставят в 20-30 лет диагноз "остеохондроз".

Медики назвали основные причины, из-за которых может развиться остеохондроз:

- ожирение;

- малоактивный образ жизни;

- профессиональные побочные эффекты, например, у водителей, так как их позвоночник находится постоянно под воздействием вибраций;

- искривленная осанка;

- плоскостопие;

- тяжелый физический труд;

- преклонный возраст.

Что делать, чтобы предупредить остеохондроз?

Качать пресс. Благодаря этому упражнению вы улучшите кровообращение в своем организме и натренируете мышцы спины.

Делать мостик или полу-мостик. Это упражнение благотворно воздействует на мышцы спины, которые поддерживают позвоночник и препятствуют развитию воспалительных процессов.

Растягиваться. Это упражнение расслабит мышечный корсет и заодно укрепит его. Обязательно делать упражнения на растяжку ног, рук и позвоночника после тренировки или зарядки.

Огромное преимущество этих упражнений закючается в том, что при их выполнении вы будете ритмично дышать, а это значит - в кровь поступит большее количество кислорода и сердечная мышца будет регулярно тренироваться вместе с вами.

Задумайтесь о своем будущем уже сейчас и начните выполнять ежедневно вышеперечисленные и совершенно не сложные упражнения, которые помогут сохранить здоровье позвоночника, предупредить развитие остеохондроза и появление болей в спине.
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