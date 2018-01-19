Пищевая сода помогает женщинам избежать кесарева сечения

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Раствор соды помогает от 17% до 20% женщин с медленно протекающей или сложной родовой деятельностью разродиться естественным способом. И это без вреда для ребенка, подчеркивает The Daily Mail со ссылкой на профессора Сьюзан Врэй из Университета Ливерпуля.По словам профессора, сода нейтрализует кислоту в матке, что позитивно сказывается на процессе. На сегодняшний день примерно 10% женщин, рожающих впервые, сталкиваются с трудностями из-за того, что матка не хочет сокращаться должны образом. Дабы вызвать схватки, им вводят окситоцин. Однако в 50% случаев он не помогает, и врачи вынуждены проводить кесарево.Кесарево сечение, хоть и считается безопасной процедурой, может вызывать кровотечения, инфекции матки и образование тромбов. В рамках нового исследования было проанализировано состояние 200 женщин, у которых роды были медленными или сложными. Некоторым женщинам дали воду с содой. Через час им ввели окситоцин. Женщинам, не выпивавшим раствор соды, вводили только окситоцин. В итоге сода увеличила количество естественных родов на 17%. В особенности привлекает тот факт, что опробованный метод не только безопасен, но и отличается доступностью.