Медики: обострение ПМС зимой - совершенно нормально для женщин
По ее словам, солнечный свет способствует выработке витамина D и дофамина в теле человека. Оба этих элемента улучшают настроение, связаны с удовольствием, мотивацией и концентрацией. Зимой по понятным причинам их уровень падает. Плюс, зимой люди проводят больше времени в помещении, меньше двигаются и больше едят. А известно, что активные женщины имеют более регулярные и менее тяжелые по протеканию менструации.
Ранее проводившиеся исследования также показали, что зимой выработка гормонов у женщин повышается, а продолжительность цикла на 0,9 дня короче летом, чем зимой. Этот вывод актуален и для женщин, живущих в более теплых странах.
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