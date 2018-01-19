Медики: обострение ПМС зимой - совершенно нормально для женщин

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Многие женщины часто жалуются на ухудшение симптомов ПМС в зимнее время года. И врачи рассказали, в чем может быть причина, пишет The Deccan Chronicle. Доктор Даниэль Прити, клинический директор клиники London Doctors Clinic, комментирует: "Зимой световые дни становятся короче, в целом человек проводит больше времени в темноте. Все это сильно влияет на настроение человека. Если добавить сюда влияние ежемесячных скачков гормонального фона, получится термоядерная смесь".По ее словам, солнечный свет способствует выработке витамина D и дофамина в теле человека. Оба этих элемента улучшают настроение, связаны с удовольствием, мотивацией и концентрацией. Зимой по понятным причинам их уровень падает. Плюс, зимой люди проводят больше времени в помещении, меньше двигаются и больше едят. А известно, что активные женщины имеют более регулярные и менее тяжелые по протеканию менструации.Ранее проводившиеся исследования также показали, что зимой выработка гормонов у женщин повышается, а продолжительность цикла на 0,9 дня короче летом, чем зимой. Этот вывод актуален и для женщин, живущих в более теплых странах.