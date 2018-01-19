Определена самая опасная бытовая вещь, вызывающая рак

Эксперты составили перечень популярных в быту вещей, способствующих развитию рака в организме человека. Первое место этого рейтинга заняла кухонная посуда, которой пользуются практически в каждом доме.Посуда, содержащая полихлорвинил, добавляемый для обеспечения мощности и стойкости к пятнам, является главной угрозой для здоровья, заявили составители рейтинга. Канцерогенный полихлорвинил, по словам специалистов, также может содержаться в составе пакетов для пиццы, в зубной нити.На втором месте рейтинга – посуда и пищевые контейнеры из пластика. По мнению ученых, при долгом хранении еды в пластиковых емкостях она может начать впитывать химически вредные для организма веществами. К примеру, один из самых опасных компонентов пластика, бисфенол А, влияет на образование опухолей.На третье место исследователи поместили используемые людьми подсластители, включая сахарин и сорбет. На четвертое – освежители воздуха, чьи химические вещества также повышают риск заболеть раком.Пятое место шокирующего рейтинга заняли моющие средства. В них, согласно данным многочисленных исследований, присутствуют кислоты, которые наносят вред глазам, коже и внутренним органам.