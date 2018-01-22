5 полезных привычек для похудения

Ваш рацион и режим питания не изменился, даже стараетесь употреблять пищу в меньших количествах, а весы настойчиво показывают прибавление в килограммах? Суть в том, что с годами замедляется процесс обмена веществ.Можно приучить себя к пяти утренним простейшим привычкам, которые ускорят ваш метаболизм. В итоге, вы попрощаетесь не только с ненавистными килограммами, а так же ваш организм придет в норму, начнет работать на полных оборотах и дело пойдет на оздоровление в целом.Как только вы проснулись, не вскакивая с постели, хорошо растяните все части своего тела и основательно потянитесь. Потягушечки приведут к улучшению капиллярной проходимости, организм получит достаточную дозу кислорода, а метаболизм ускорится.Для очищения организма пейте на голодный желудок стакан тепленькой воды. Эффекта будет больше, если в неё капнуть немного капель свежевыжатого лимонного сока. При проблемах с желудком допускается замена лимона на имбирь.К ряду утренних упражнений прибавьте прыжки на скакалке. При заболевании позвоночника (остеохондроз) следует заменить прыжки на приседания. Можно просто легонечко подпрыгивать в то время пока варится утренний кофе, или же закипает вода в чайнике. Помимо того, что прыжки способствуют ускорению обмена веществ, они улучшают координацию, настроение и повышают выносливость организма.Отличный источник белка, который ускоряет метаболизм,- это куриное яйцо. Прибавьте к нему кашу или же овощи на завтрак.Примерно через час после утреннего приема пищи скушайте яблоко. Он содержит пектин, благотворно влияющий на ускорение обменных процессов.Будьте здоровы, счастливы и в хорошей форме!