Универсальный тест обнаружит рак
Опухоли высвобождают малые частицы ДНК, а также белки, которые затем попадают в кровоток. Тест Cancer Seek (на данный момент) ищет в крови следы 16 генетических мутаций и восьми белков, которые встречаются наиболее часто. Его действие проверили на 1005 пациентах с раком яичников, печени, желудка, поджелудочной железы, пищевода, толстой кишки, легких и молочной железы. Опухоли у этих больных еще не распространились на другие ткани. В 70% случаев тест показал верный результат. Сейчас его проверяют на людях, которым не ставили диагноза «рак». Это выявит, действительно ли тест настолько полезен, и действительно ли стоит возлагать на него надежды.
Если метод пройдет испытания успешно – он сможет заменить любые другие исследования (колоноскопию, маммограмму и так далее). Кроме того, ранняя диагностика поможет значительно увеличить выживаемость – особенно это важно, например, при раке поджелудочной железы, который часто проявляет себя слишком поздно и при котором четыре пациента из пяти умирают в течение года после обнаружения. Стоимость Cancer Seek – около 500 долларов.
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