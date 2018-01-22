Универсальный тест обнаружит рак

Ученые продвинулись еще на шаг ниже к одной из самых важных на данный момент целей – универсальному анализу крови, который мог бы показывать наличие всех разновидностей рака. Команда из Университета Джонса Хопкинса (Johns Hopkins University) испытала тест, который способен обнаружить восемь распространенных форм этого заболевания. Цель специалистов – создать такой метод диагностики, который можно было бы ввести в клиническую практику и проводить ежегодно, чтобы находить признаки патологии на ранних стадиях.Опухоли высвобождают малые частицы ДНК, а также белки, которые затем попадают в кровоток. Тест Cancer Seek (на данный момент) ищет в крови следы 16 генетических мутаций и восьми белков, которые встречаются наиболее часто. Его действие проверили на 1005 пациентах с раком яичников, печени, желудка, поджелудочной железы, пищевода, толстой кишки, легких и молочной железы. Опухоли у этих больных еще не распространились на другие ткани. В 70% случаев тест показал верный результат. Сейчас его проверяют на людях, которым не ставили диагноза «рак». Это выявит, действительно ли тест настолько полезен, и действительно ли стоит возлагать на него надежды.Если метод пройдет испытания успешно – он сможет заменить любые другие исследования (колоноскопию, маммограмму и так далее). Кроме того, ранняя диагностика поможет значительно увеличить выживаемость – особенно это важно, например, при раке поджелудочной железы, который часто проявляет себя слишком поздно и при котором четыре пациента из пяти умирают в течение года после обнаружения. Стоимость Cancer Seek – около 500 долларов.