Болезнь десен может привести к развитию одной из самых смертоносных форм рака

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Как показали исследования финских ученых из Университета Хельсинки, бактерии, вызывающие пародонтит, играют важную роль в развитии рака поджелудочной. К счастью, для снижения риска достаточно соблюдать правила гигиены.Это первое свидетельство того, что бактерии могут распространяться из ротовой полости в другие части тела, вызывая образование опухолей. Кстати, уже была доказана связь воспаления десен и рака груди, легких, желчного пузыря, рака горла и меланомы. Сотрудники Университета Хельсинки, в свою очередь, проанализировали данные 70000 человек. Оказалось, есть прямая связь между повышенной смертностью из-за рака и наличием болезни десен. В особенности это касалось рака поджелудочной.В то же время в рамках другого исследования были выделены бактерии Treponema denticola, вызывающие болезнь десен и способствующие началу рака. Энзим в этих бактериях не только помогает патогенам размножаться. Его также находили в злокачественных опухолях желудочно-кишечного тракта. Энзим помогает раковым клеткам проникать в здоровые ткани и распространяться по телу. Он же подавляет иммунную защиту организма.