Как часто нужно мыть кухонную мойку?

На кухне всегда скапливается много бактерий и микробов, а рабочие поверхности, в том числе мойка, связаны с приготовлением пищи. Все хозяйки понимают, что их состояние напрямую связано с нашим здоровьем.Поэтому у многих возникает вопрос: насколько часто нужно мыть мойку на кухне? Существуют ли какие-то нормы и правила на этот счет?Специалисты в области пищевой гигиены считают, что необходимо отмывать кухонную мойку хотя бы раз в неделю.И желательно дополнительно промывать ее сразу же после того, как вы разделывали сырое мясо или чистили картофель. Это предотвратит распространение опасных микробов и неприятного запаха.Самый простой способ очистить раковину - это средство для мытья посуды и горячая вода.Ничего сложного, зато вы смоете все пищевые остатки, которые несут потенциальный риск распространения болезнетворных бактерий.Время от времени можно дополнительно обработать мойку дезинфицирующим средством, просто побрызгав его на стенки, а затем вытереть поверхность тканевой салфеткой.Также раз в месяц нужно проводить более глубокую очистку, чтобы предотвратить образование налета на трубах. Это можно сделать с помощью пищевой соды и кипятка или специального средства от засоров.