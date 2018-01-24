Самые распространенные мифы о липосакции

Процедура под названием «липосакция» распространена среди «худышек» уже не одно десятилетие. Казалось бы, можно лопать пирожные и торты, а потом заплатить деньги, и врач откачает лишний жир. Но все ли на самом деле так просто? Пластические хирурги развенчивают пять самых распространенных заблуждений.Первый миф гласит, что липосакция является единственным эффективным методом быстрого похудения. Врачи опровергают это мнение, так как данная операция предназначена лишь для контурной пластики тела, но не для избавления от лишнего веса. И у мужчин, и у женщин есть участки тела, где жир будет накапливаться вне зависимости от образа жизни и частоты занятий спортом. У прекрасной половины человечества это внутренняя поверхность коленей, живот, поясница и область подбородка. В этом случае, когда упражнения малоэффективны, можно воспользоваться услугами врача.Второй миф о том, что за одну процедуру липосакции можно откачать десяток литров лишнего жира. Это слишком большой объем, который невозможно убрать за один раз, не спровоцировав нарушений в работе организма. Даже в самых «запущенных» случаях врачи обыкновенно убирают максимум 5-6 литров.Третий миф: от липосакции портится кожа. Здесь все предельно индивидуально и зависит от возраста пациента вместе с его типом кожи. Если она в достаточном тонусе, то процедура не повредит. И наоборот, пациентам в возрасте, с меньшей упругостью кожных покровов, липосакция не вернет молодую кожу.Четвертый миф о длительной реабилитации после липосакции. Например, процедура на подбородке имеет обязательные 4-5 часов на реабилитацию, после чего пациент может спокойно покидать больницу.Пятый миф: липосакция, она и есть липосакция. Однако современная пластическая медицина предлагает пациентам множество видов данной процедуры. Например, удаление лишнего жира ультразвуком или липосакция лазером. Первый способ применяется для поверхностных слоев жира, а второй актуален для обладателей дряблой кожи с жирком.В кино про пластических хирургов чаще всего демонстрируется процедура с помощью канюли, это трубка, предназначенная для введения в полости человеческого организма. Именно ею врач обычно ловко и быстро водит под кожей, а через трубочку в сосуд выливается жир.