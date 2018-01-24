Ученые назвали лучший метод омоложения сердца

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Оказывается, у каждого из нас есть реальная возможность омолодить сердце и увеличить тем самым продолжительность жизни.Единственного рецепта "эликсира молодости" до сих пор не существует, поэтому ученые со всего мира все еще ищут его. Тем временем, они проводят многочисленные исследования, в результате которых обнаруживают новые методы омоложения человеческого организма и самого главного органа - сердца.Американские ученые провели длительное исследование, в котором приняли участие две группы добровольцев. Первая группа участников в течение нескольких лет практически ежедневно делала зарядку, продолжительностью от 30 до 50 минут. Второй группе добровольцев ученые предложили уделить такое же количество времени тренировкам, только не таким интенсивным, то есть йоге, пилатесу и калланетике.По мнению ученых, именно такие виды физических нагрузок способны укрепить сердечную мышцу и тем самым благоприятно повлиять на состояние сердца. Их ожидания оправдались и уже в конце глобального исследования они пришли к выводу, что благодаря ежедневным физнагрузкам участники эксперимента омолодили свои сердца, повысив уровень потребления кислорода на 18%, и укрепили сердечные мышцы, сделав их более эластичными.- быстрый обмен веществ;- профилактика заболеваний верхних дыхательных путей;- здоровье костей и суставов;- похудение;- нормализация артериального давления;- снижение уровня стресса;- предупреждение развития сердечной недостаточности;- замедление процессов естественного старения всего организма;- улучшение общего самочувствия.Не стоит изнурять себя продолжительными тренировками, чтобы обладать хорошим здоровьем, ведь для омоложения сердца, как доказали ученые, требуется всего полчаса в день, во время которых нужно выполнять несложные физические упражнения.